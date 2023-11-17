Burdur İtfaiyesi su baskınlarına hazır

İklimsel değişikliklere bağlı olarak yağış rejiminde meydana gelen değişmeler sonucunda Burdur ve çevre illerde yaşanabilecek aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınlarına karşı Burdur İtfaiyesi önlemlerini alarak teyakkuz haline geçti.

Burdur İtfaiye müdürlüğü envanterinde bulunan 17 adet dalgıç pompa, 14 adet motopomp, 1’i 100 kilowatt, 2’si 10 kilowatt olmak üzere 8 adet jeneratör ile bölgenin en iyileri arasında bulunuyor.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, “Bölgemizde ihtiyaç olması halinde ülkemizin her noktasında meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına müdahale edebilecek durumdayız. Bünyemizde bulanan personellerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına bölgede oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale edebilecek şekilde 7 gün saat hazırız.” dedi.