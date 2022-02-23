Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı. Yağışların devam etmesi bekleniyor.