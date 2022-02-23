Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirneliler, `2022 Edirne Yılı` etkinlikleri konserinde yağmura aldırış etmedi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, "2022 Edirne Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konseri dinleyen vatandaşlar, yağmura rağmen müzik eşliğinde eğlendi.
Edirne Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla ilan edilen "2022 Edirne Yılı" kapsamında Saraçlar Caddesi "Biz Bize Gecesi" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, yerel sanatçılardan oluşan gruplar sahne aldı.
Müziğin ritmine kapılan vatandaşlar, yağmura aldırış etmeden şarkılara eşlik ederek dans etti.
Etkinliği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve belediye başkan yardımcıları da izledi.
Etiketler: Edirne
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