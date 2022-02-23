23 Şubat Çarşamba İSKİ ve ASKİ su kesinti listesi…
İstanbul ve Ankara'da su kesintisi yaşanacak mı? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 23 Şubat 2022 su kesinti listesi...
23 Şubat İSKİ su kesintileri....
İlçe: Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler: Vatan Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 23.02.2022 08:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler: Ömerli Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.02.2022 09:23
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
23 Şubat ASKİ su kesintileri....
Arıza Tarihi: 22.02.2022 21:55:00
Tamir Tarihi: 23.02.2022 15:00:00
Detay: Çubuk ilçesi kargın ve mutlu mahallesinde enerjisa kaynaklı elektrik arızası nedeniyle 23.02.2022 saat 15:00 kadar su kesintisi uygulanacaktır
Etkilenen Yerler: Karkın mahallesi ve mutlu mahallesi
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