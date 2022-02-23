Bursluluk sınavı nedir?

MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı öğrencileri her yıl desteklemek için düzenler. Sınavı kazanan adaylar, şartlar da uyum sağladığı takdirde burs veya yatılı eğitim alabilir.

MEB her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı sağlar.

2022 bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS 2022 4 Eylül 2022'de düzenlenecek.