Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre İOKBS 2022 4 Eylül 2022'de düzenlenecek. İOKBS başvuru tarihleri ise henüz açıklanmadı.
Bursluluk sınavı nedir?
MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı öğrencileri her yıl desteklemek için düzenler. Sınavı kazanan adaylar, şartlar da uyum sağladığı takdirde burs veya yatılı eğitim alabilir.
MEB her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı sağlar.
2022 bursluluk sınavı ne zaman?
İOKBS 2022 4 Eylül 2022'de düzenlenecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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