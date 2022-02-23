Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hayrettin Eren kimdir, neden şehit oldu?
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 23, 2022
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