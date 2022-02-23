Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Petrolkent Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilogram metamfetamin, 14 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.