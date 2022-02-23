Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Petrolkent Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 kilogram metamfetamin, 14 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Batman Uyuşturucu
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