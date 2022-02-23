Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dolar kaç TL? Euro kaç lira? 23 Şubat 2022
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 13,76’dan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7640 liradan, euro 15,5970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,7620 liradan alınan dolar 13,7640 liradan satılıyor. 15,5950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,5970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8610 lira, euronun satış fiyatı ise 15,7180 lira olmuştu.
Etiketler: Dolar Euro Türk Lirası
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