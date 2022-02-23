Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Niğde'de son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 7-21 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 45 şüpheliyi yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Zanlılarla birlikte 395,11 gram uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:11
- 10:08
- 10:03
- 10:00
- 09:57
Sıradaki Haber
Hava bugün nasıl olacak? 23 Şubat 2022 Türkiye geneli hava durumu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz