Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber (arşiv)]
Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'yi, Bodrum'da Kızılağaç Yol Kontrol ve Uygulama noktasında durdurdu.
Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Muğla
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