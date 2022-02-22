Sağlık Bakanlığı 22 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 463 bin 335 test yapıldı. 86 bin 70 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 271. Bugünkü iyileşen sayısı ise 98 bin 199.

Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım. pic.twitter.com/DdinttAIEW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 22, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım." dedi.