Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen H.K. ile İ.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
Edirne'de sağanak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz