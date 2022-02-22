Kentte, okuma yazmayı öğrenen Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri Ahmet Emir ile Baturay, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'e mektup yazdı.

Öğrencilerin 'müdür amca' diye hitap ederek yazdığı mektuplardan etkilenen Temiz, Ahmet Emir, Baturay ile okul idarecileri ve sınıf öğretmenlerini tanışmak için makamına davet etti.

Okul idarecileri ve sınıf öğretmenleriyle görüş alışverişinde bulunan Temiz, öğrencilere hediye verdi.