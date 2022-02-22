Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 845 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 837,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 844 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.384 lira, Cumhuriyet altını da 5.654 liradan satıldı.

Dün, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının ardından altının ons fiyatı 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gördü. Yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan ons altın, 10.55’te 0,2 artışla 1.908 dolardan alıcı buldu.

Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi, ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 845 lira 30 kuruşken satışı ise 845 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.379 lira satış fiyatı 1.398 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.900,31 dolar

Satış: 1.900,50 dolar

Gram

Alış: 845,30 lira

Satış: 845,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.379,57 lira

Satış: 1.398,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.504,00 lira

Satış: 5.573,00 lira