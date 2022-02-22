Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,86 seviyelerinde işlem görüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile Avrupa Birliği'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurmasının ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talep güçlendi.

Bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırırken, dün yüzde 0,1'lik artışla günü 13,6760'tan tamamlayan dolar/TL, bugün de 13,8099 ile 12 Ocak'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti.

Dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 13,7280 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 15,5170'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,6310'dan satıldı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.

Bugün Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi ile ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

22 Şubat güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: