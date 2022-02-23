Kırıkkale'de gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerliyor. Bazı sürücüler de sisin dağılması için dinlenme tesislerinde mola veriyor.

Trafik ekipleri denetim yapıyor

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hem seyir halinde denetimlerini sürdürüyor hem de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alıyor.

Kentte sisin gün içerisinde de etkili olması bekleniyor.