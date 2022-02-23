Kırıklareli'nin Lüleburgaz ilçesi'nde yaklaşık 2 hafta önce şiddetli yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle taşan Ergene Nehri üzerinde bulunan ve Alacaoğlu köyüne ulaşımın sağlandığı köprünün bir ayağının bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede önlem alarak yükselen nehir sularının çekilmesinin ardından toprak kayması yaşanan bölgede zemin güçlendirme çalışması yaptı.

Çalışma nedeniyle köprüdeki trafik geçici süre tek şeritten sağlandı.

Tarım arazileri ve panayır alanı su altına kalmıştı

9 Şubat'ta Kırklareli'ndeki Ergene Nehri, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki karlar eriyince ve yağışlara bağlı artarak taşmıştı.

Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kalmıştı. Panayır alanındaki bazı yapıları da su basmıştı.