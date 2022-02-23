Olay, göçmenlerin sığınma, iltica veya insani vize taleplerinin değerlendirilme sürecinin çok zaman aldığına dair şikayetlerin ardından patlak verdi.

Ulusal Göçmenlik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, polise saldıran göçmenler, bir göçmenlik bürosuna girişleri engelleyerek halihazırda randevuları bulunanlardan önce kendi işlemlerinin yapılmasında ısrarcı oldular.

Polisin göçmenleri bölgeden ayrılmaya zorlaması üzerine yaklaşık 100 göçmen lastikleri ve çöpleri yaktı, birkaç saat boyunca bölgedeki bir yolu trafiğe kapattı.

[Fotoğraf: Reuters]

Göçmenler polise ve göçmen bürosu görevlilerine taş ve sopalar fırlattı, çatışmada herhangi bir yaralanma olup olmadığı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

Meksika, son yıllarda çok sayıda sığınma talebi alıyor.

Çoğunlukla Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmenin bir kısmı Meksika'da kalmayı uygun bir seçenek olarak görürken, bazıları ise Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.