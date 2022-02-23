Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Malkara, Şarköy ve Saray ilçesinin yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için farklı noktalara bugüne kadar yaklaşık 9 bin 800 kilogram yem bırakıldı.

Ekipler, kış boyunca bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarını sürdürecek.