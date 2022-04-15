Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerleri ile lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerini denetledi.

Ramazan ayında denetimlerin artırıldığını dile getiren İl Müdürü Mehmet Aksoy `Ramazan ayında temizlik, gıda güvenliği ile kaliteli sağlam gıda denetimlerimiz devam ediyor. Halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamaktır. Toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da mesai mefhumu gözetilmeksizin aynı kararlılıkla devam edecektir. Tüketicilerimiz gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattına yapabileceklerdir` dedi.