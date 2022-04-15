Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 14 Nisan 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,62’den işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6260 liradan, euro 15,8020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6240 liradan alınan dolar 14,6260 liradan satılıyor. 15,8000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,8020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6310 lira, euronun satış fiyatı ise 15,7650 lira olmuştu.
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