Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti. Bakan Koca, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısının, en önemli toplantılardan biri olacağını belirten Bakan Koca, "Endişe enmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı müsterih olun." dedi.

Bakan Koca, şunları kaydetti;

Şu an 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Covid-19 hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Hatırlarsanız geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi o yaza giriyoruz. Endişe etmeyiniz. En kötü günlerimiz geride kaldı. Müsterih olun. pic.twitter.com/12qrU0tXv3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 14, 2022

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere alınacak önemli kararlar olacak. pic.twitter.com/2IT5AWGOO4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 14, 2022

Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak.