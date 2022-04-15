Yeni Hatay Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 48 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatay ekibi, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı takımda sakatlığı süren Adama Traore ile Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik, 11 yenilgiyle 41 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 48 puanla 8. sırada bulunan Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ve Olarenwaju Kayode, hasta olan Jorge Felix ile kart cezalısı Uğur Çiftçi karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanmıştı.