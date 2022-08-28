Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde narkotik denetimi: 10 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Kırklareli’nde emniyet ekiplerince düzenlenen narkotik alan denetiminde 10 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kuştepe mevkiinde 7 noktada 74 personelin katılımıyla narkotik alan denetimi yapıldı.
Denetimde 258 kişiye GBT kontrolü yapılırken uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kırklareli Narkotik Denetim
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