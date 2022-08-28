Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da magandalar dehşet saçtı
Bursa’da düğün sonrası pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, mahallede panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde elinde pompalı tüfekle ara sokağa giren şahıs, uzun bir süre elindeki pompalıyla ateş etmek için uğraştı. Başarılı olamayınca pompalı tüfeği yanındaki arkadaşına verdi.
Arkadaşı ise pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Mahalleli korku dolu anlar yaşadı.
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