Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde telefon hattını onarmaya çalışırken elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Teknisyen Muhammet Yıldırım, telefon hattındaki arızayı gidermek için çıktığı direğin yakınından geçen elektrik hattına temas ederek akıma kapıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yıldırım'ın cenazesi, Alemizade Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edremit Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Etiketler: Elektrik
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