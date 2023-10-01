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Güncel
AA 01.10.2023 08:15

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri" köy meydanından şenlik alanına kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı
[Fotograf: AA]

Yöresel kıyafetler giyen kadınlar da omuzlarında taşıdıkları üzüm dolu sepetler ve çömlekler ile talika eşliğinde yürüyüşe katıldı.

Vali Birol Ekici ve beraberindekiler, şenlik alanında bulama ve pekmez yapılan alanı gezip kadınlardan bilgi aldı.

Daha sonra çocuklar ile kadınlar yöresel oyunlar oynadı.

Vali Ekici, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Kırklareli'nin "üzüm kenti" olarak anıldığını ifade eden Ekici, üzüm yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için çalıştıklarını kaydetti.

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kentte 4 bin 700 dekar alanda üzüm yetiştirildiğini anlatan Ekici, "Bu geleneklerimizle gerçekten gıptayla bakılan bir şehiriz. Kızılcıkdere Bağ Bozumu Şenliği'mizi de tüm dünyaya tanıtacağız. Gelecek yıl inşallah Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu şenliğe destek verecek ve daha heyecanlı, daha katılımlı bir şenliği kutlayacağız" diye konuştu.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu etkinliklerde gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara aktarıldığını vurgulayan Gündoğdu, bu tür etkinliklere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Köy muhtarı Mustafa Birkan Teke de şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Şenliğe İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile köylüler katıldı.

Şenlik yarın sona erecek.

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