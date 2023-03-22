Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kesinleşmiş 12 hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan İ.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan İ.D'nin 15 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirtildi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Etiketler: Kırklareli
Son Haberler
- 10:04
- 10:03
- 10:02
- 08:36
- 09:58
Sıradaki Haber
Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz