Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'taki kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Uşak'taki kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Üçüncü Atlı Sokak'taki Y.O. ile alacak meselesi iddiasıyla bir araya gelen O.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.O, Y.O. ve O.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
O.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Uşak
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