Taşıdığı hastayla Okmeydanı istikametine giden ambulans, Haliç Köprüsü çıkışı yakınında otomobille çarpıştı. Ambulans, ardından başka 2 otomobile çarparak durdu.

Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.