Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 05:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Haliç Köprüsü'nde ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Taşıdığı hastayla Okmeydanı istikametine giden ambulans, Haliç Köprüsü çıkışı yakınında otomobille çarpıştı. Ambulans, ardından başka 2 otomobile çarparak durdu.
Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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