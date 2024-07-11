Kırklareli'nde hareket halindeki tırdan atlayan 58 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tır ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında A.A. idaresindeki tıra "dur" ihtarı yaptı.

Sürücü ihtara uymayarak kent merkezine ilerledi. Tırın dorsesindeki brandayı yırtan göçmenlerden 7'si yola atladı.

Tır, Çağlayan Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu. Dorsede 51 yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Yaralanan düzensiz göçmenler tedavi altına alındı

İhbarın ardından yolda bulunan 7 yaralı, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Tırın dorsesinde yapılan aramada tabanca, bıçak, tel kesme makası ele geçirildi. Tır sürücüsü A.A. gözaltına alındı.