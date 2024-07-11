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Güncel
AA 11.07.2024 09:10

Kırklareli'nde hareket halindeki tırdan atlayan 58 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan tırın dorsesinde 58 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Tır hareket halindeyken yola atlayan 7 göçmen yaralandı.

Kırklareli'nde hareket halindeki tırdan atlayan 58 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tır ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında A.A. idaresindeki tıra "dur" ihtarı yaptı. 

Sürücü ihtara uymayarak kent merkezine ilerledi. Tırın dorsesindeki brandayı yırtan göçmenlerden 7'si yola atladı.

Kırklareli'nde hareket halindeki tırdan atlayan 58 düzensiz göçmen yakalandı

Tır, Çağlayan Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu. Dorsede 51 yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Yaralanan düzensiz göçmenler tedavi altına alındı

İhbarın ardından yolda bulunan 7 yaralı, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kırklareli'nde hareket halindeki tırdan atlayan 58 düzensiz göçmen yakalandı

Tırın dorsesinde yapılan aramada tabanca, bıçak, tel kesme makası ele geçirildi. Tır sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

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Bulgaristan Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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