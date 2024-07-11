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Güncel
AA 11.07.2024 09:09

Bilecikli sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasından 2 madalya ile döndü

Bilecik’in Pazaryeri Kick Boks takımı, Konya’da yapılan 8 bin sporcunun katıldığı Kick Boks Turnuvasında ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Bilecikli sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasından 2 madalya ile döndü

Pazaryerin ilçesinde Bilecik ilini temsilen katılan Ömer Faruk Özbay, Tuba Nur Yağcı, Efecan Güçlü, Fatmagül Yağcı, Rana Karaca, Leyla Uğur, Yağmur Güçlü, Azra Ceylan, isimli sporcular katıldı.

Sporculardan Ömer Faruk Özbay 32 kg minik erkekler point fighting kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, Efecan Güçlü, 84 kg genç erkekler kicklight kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Sporcuların ilçeye dönüşünde Pazaryeri çarşı meydanında aileleri ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Belediye Başkanı Tekin karşılama töreninde sporcuları ve antrenör Fehmi Piliç’i kutlayarak kendileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Kick Boks Bilecik il temsilcisi ve Antrenörü, Fehmi Piliç "Şükür Türkiye Kick Boks Açık Kick Boks Şampiyonasından madalya ile döndük. Öğrencilerimiz için bizi maddi manevi her konuda destekleyen Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin ve İl Spor Müdürümüz Sayın Yasin Özdemir’e sonsuz teşekkürlerimizi sunar, müsabakaya katılan sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı kutlarım." dedi.

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