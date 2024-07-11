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Güncel
AA 11.07.2024 09:06

Tokat'ta afet lojistik deposu kuruldu

Tokat'ta doğal afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla afet lojistik deposu kuruldu.

Tokat'ta afet lojistik deposu kuruldu
[Fotograf: AA]

Niksar Belediyesince kurulan depoda, AFAD tarafından verilen çadırlar, uyku tulumu, çadır sobası, jeneratör, hilti gibi çeşitli malzemeler bulunuyor.

Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, ilçenin geçmişte birçok deprem yaşadığını belirterek, bu amaçla bir depo oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Tepebaşı:

"Elimizde olan malzemeleri toplulaştırma alanımızda oluşturduğumuz depoda birleştirdik. Personelimize arama kurtarma konusunda zaman zaman eğitim aldırıyoruz. Bu depomuzu güçlendirip olası afete her yönüyle hazırlıklı olmak için çalışmalarımız sürecek."

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