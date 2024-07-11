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Güncel
AA 11.07.2024 09:04

Artvin'de yağış etkili oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkını ve heyelan meydana geldi.

Artvin'de yağış etkili oldu

İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağış, Artvin-Yusufeli kara yolunda küçük çaplı heyelanlara yol açtı.

Kara yolunun 17. ve 25. kilometreleri arası farklı noktada oluşan heyelanlar nedeniyle kara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan ilçeye bağlı Dereiçi köyündeki derenin taşması nedeniyle yol ve tarım arazileri su altında kaldı.

Taşkın suları ve heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Köyde park halindeki bir otomobil dereye düşerek zarar gördü.

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Artvin Sağanak Yağış Heyelan
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