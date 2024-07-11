Gümüşhane’de yaban keçileri kent merkezinde görüntülendi

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal ve Karadeniz ikliminin görüldüğü, uzmanların enteresan ve sıra dışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane’de, kentin hemen her noktasında bir şekilde görüntülenen yaban keçileri son olarak kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesi’nde görüntülendi.



Mahallede bulunan apartmanların hemen arkasında bulunan dağlık alanda görüntülenen 3 usta tırmanıcı yaban keçisi, dik yamaçtan çıkarak daha sonra gözden kayboldu.