Balıkesir'de aşırı sıcaktan etkilenen hayvanlar Manyas Gölünde serinliyor

Hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerinde seyrettiği Manyas ilçesinde, süt inekleri Manyas Gölü'nde serinliyor. Hayvanlar buradaki sazlar ve çevresindeki otlarla besleniyor.

Manyas Süt Üreticileri Birlik Başkanı Fevzi Karakaş, şunları söyledi:

"Aşırı sıcaklar insanları olumsuz etkilediği gibi büyük, küçükbaş ve sokak hayvanlarımızı, özellikle süt ineklerini aşırı etkiliyor ve süt verimlerini düşürüyor. Bu nedenle besicilerimizden imkanları olanlar Manyas Gölünde serinletirken, imkanı olamyanlar da farklı metotlarla serinletiyorlar."