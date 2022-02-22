Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, denetimlerin devam edeceği belirtti.

İşletme denetimlerine önem verdiklerini ifade eden Aksoy, "Gıda işletmelerinde görülen tüm olumsuzluklar için alo gıda hattına başvuru yapıldığında gıda kontrol ekiplerimizce titizlikle denetimler gerçekleştirilmekte, gerekli durumlarda numuneler alınmaktadır." diye konuştu.