Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş yerinde uyuşturucu madde ile hap bulunan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticari yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu M.C'nin uyuşturucu madde sattığını tespit eden ekipler, şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, zanlının iş yerinde yaptığı aramada, 315 gram uyuşturucu madde, 30 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan materyaller ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kırıkkale Narkotik Uyuşturucu
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