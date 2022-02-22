Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir otomobilde valiz içerisinde 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu yüklü olduğunu tespit ettiği bir otomobili takibe aldı.
Ekipler, plakasını belirledikleri aracı, merkez Yüreğir ilçesinde uygulama noktasında durdurdu.
Araçta, valiz içerisinde 8 kilo 724 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Ömer Y. (22) ile araçtaki Ramazan T. (20) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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