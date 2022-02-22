Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: Getty]
Ardahan, Ağrı ile Kars'ta, soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ardahan'da sabah saatlerinde soğuklar nedeniyle ağaçların kırağı tuttuğu Kura Nehri bölgesinde yoğun sis oluştu.
Ağrı'da da soğukların etkisi altındaki kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara yollarında ulaşımı aksattı.
Kars'ta ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Yöre halkı, soğuktan korumak için araçlarını battaniye ve halılarla örtmeye devam ediyor.
Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar ve buz küreme çalışmalarını sürdürdü.
Etiketler: Kar Yağışı Kars Ağrı Hava Durumu
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