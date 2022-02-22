Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sahtecilik operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuna karıştıkları ve 8 kişiyi mağdur edip 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana Dolandırıcılık
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