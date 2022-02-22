Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 1 kilo 260 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 260 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K'nin Felahiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlının evine düzenlenen operasyonda, çatının farklı bölümlerine gizlenmiş 1 kilo 260 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu Narkotik
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