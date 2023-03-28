Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde gezici kütüphane çocuklarla buluştu
Kırklareli'nde 59. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında gezici kütüphane öğrencilerle buluştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesine ait gezici kütüphane, Mustafa Dalcalı Ortaokulu ile Ziya Gökalp İlköğretim Okulunda öğrencilere tanıtıldı.
Öğrenciler kütüphanede 30 dakika kitap okudu.
Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak, 59. Kütüphane Haftası'nın en iyi şekilde kutlandığını söyledi.
Kitap okumanın önemine değinen Sıcak, tüm vatandaşları kütüphaneye davet etti.
Etiketler: Kırklareli
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