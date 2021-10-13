Karahalil beldesine bağlı Demirkapı Mahallesi'ndeki yangın mahallinde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının iki gün daha sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Hayvan çiftliğinde yemlerin ve saman balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 bin metrekarelik deponun büyük bir bölümünde çökmeler meydana gelmiş, depoda saman balyası, yonca, kepek ve mısır gibi hayvan yemlerinin bulunduğu öğrenilmişti.