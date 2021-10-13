Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da gümrük kaçağı içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, 22 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.Ç. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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