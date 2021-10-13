Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'itutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda C.Y ve A.D isimli kadın şüpheliler gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.D adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Uyuşturucu Karaman
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