Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki kamyona çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şevket T. yönetimindeki 35 AHL 843 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda park halindeki kamyona çarpıp devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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