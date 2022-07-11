Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 38 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 5 bölgede Pakistan ve Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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