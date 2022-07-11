Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor
Bağcılar'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin bulunduğu şantiye alanındaki su, tahliye pompasıyla boşaltılıyor.
Tahliye çalışmasıyla şantiyedeki su seviyesi azaldı.
Tahliye devam ederken araç sahipleri de alana yakın yerde çalışmayı izlediler.
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