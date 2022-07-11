Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinin Değirmanağzı mevkiinde serinlemek için denize giren 37 yaşındaki C.B. ve 44 yaşındaki L.A., akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden cankurtaran Ramazan Balıkçılar, iki kişiyi hızla sudan çıkardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.B. ve L.A'ya ayakta tedavi uyguladı.
Balıkçılar, "Ambulans geldi, onlar da müdahale etti. Sağlıkları çok şükür iyi" dedi.
Etiketler: Düzce
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