Düzce'nin Akçakoca ilçesinin Değirmanağzı mevkiinde serinlemek için denize giren 37 yaşındaki C.B. ve 44 yaşındaki L.A., akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden cankurtaran Ramazan Balıkçılar, iki kişiyi hızla sudan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.B. ve L.A'ya ayakta tedavi uyguladı.

Balıkçılar, "Ambulans geldi, onlar da müdahale etti. Sağlıkları çok şükür iyi" dedi.